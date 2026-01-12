Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Contextul social și profesional te obligă să fii atent la reguli și decizii luate „de sus”. Chiar dacă nu poți schimba tot ce nu-ți convine, este important să-ți păstrezi autonomia și să nu accepți sarcini care nu te reprezintă. Colaborarea este utilă doar dacă există respect reciproc.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Zilele acestea te pot pune pe gânduri în privința valorilor personale, a corectitudinii și a principiilor după care te ghidezi. Este un moment potrivit pentru clarificări juridice sau administrative. După mijlocul săptămânii, relațiile devin mai relaxate și mai spontane.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Atenția se mută asupra banilor și a responsabilităților comune. Organizarea atentă și planificarea te ajută să eviți tensiuni sau pierderi. Din punct de vedere emoțional, începi să ieși dintr-o perioadă mai solicitantă și să recapeți echilibrul.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Munca în echipă poate aduce rezultate, dar este esențial să nu-ți neglijezi propriile priorități. Unele persoane pot încerca să profite de disponibilitatea ta, așa că impunerea limitelor devine necesară. Finalul săptămânii aduce mișcare în plan relațional.

Leu (23 iulie – 22 august)

Este o perioadă favorabilă proiectelor serioase și de durată. Perseverența, disciplina și atenția la detalii te pot ajuta să obții rezultate importante. Totodată, este indicat să acorzi mai multă atenție sănătății și rutinei zilnice.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Responsabilitățile profesionale pot fi îmbinate cu activități care îți fac plăcere. Oamenii din jur te pot inspira să te implici în inițiative cu impact pozitiv. Spre finalul săptămânii, relațiile de muncă și colaborările se intensifică.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Viața personală și familia sunt în prim-plan. Este un moment potrivit pentru decizii legate de casă, stabilitate sau relații cu cei apropiați. De asemenea, pot apărea schimbări de perspectivă legate de carieră, iar sectorul romantic este favorizat după jumătatea săptămânii.