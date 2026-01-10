Horoscop 10 ianuarie – Zodiile care îndură cel mai bine la gerul și vremea de iarnă

Vremea extrem de rece pune presiune pe toată lumea, dar anumite zodii par să suporte frigul mai ușor, fie prin rezistență fizică, fie printr-o stare psihică mai stabilă în fața temperaturilor negative.

Capricorn – imun la frig

Capricornii sunt nativi ai iernii, obișnuiți cu efortul și cu condițiile dure. Gerul nu îi sperie, ba chiar îi motivează să fie mai activi. Rezistență fizică excelentă și disciplină.

Taur – stabil și rezistent

Taurii suportă bine temperaturile scăzute datorită ritmului lor calm și constant. Nu se plâng, nu dramatizează, își văd de treabă indiferent de vreme.

Scorpion – putere interioară

Scorpionii au o forță psihică impresionantă. Chiar dacă frigul îi afectează, nu arată niciodată. Gerul îi face chiar mai determinați.

Vărsător – adaptabil la extreme

Vărsătorii se adaptează rapid la orice condiții. Frig, vânt, ninsoare – nu îi destabilizează. Au o energie bună și o stare mentală pozitivă.

Berbec – spirit de luptător

Berbecii nu se lasă intimidați de vremea rea. Gerul îi activează, îi face mai competitivi și mai hotărâți. Au multă energie chiar și în zilele cu temperaturi negative.