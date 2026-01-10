Câinii și pisicile pot suporta frigul doar până la un punct, iar temperaturile sub –10°C devin periculoase pentru majoritatea. Protecția lor depinde de noi: adăpost, plimbări scurte, îngrijirea lăbuțelor și atenție la semnele de disconfort.

Câinii – cât frig pot suporta?

Toleranța depinde de rasă, vârstă, greutate și starea de sănătate.

0°C până la –5°C – majoritatea câinilor sănătoși rezistă bine la plimbări scurte.

–5°C până la –10°C – câinii mici, bătrâni sau cu blană scurtă pot începe să sufere.

Sub –10°C – riscurile cresc pentru toți câinii, inclusiv cei de talie mare.

Sub –15°C – pericol real de hipotermie și degerături, chiar și pentru rase rezistente.

Rase mai rezistente la frig:

Husky, Malamut, Ciobănesc Mioritic, Ciobănesc German – datorită blănii duble.

Rase sensibile:

Chihuahua, Pinscher, Bulldog francez, ogari – blană scurtă, strat subțire de grăsime.

Pisicile – surprinzător de vulnerabile la frig

Pisicile par independente, dar sunt mult mai sensibile decât câinii.

Temperaturi orientative:

0°C – pot tolera scurt timp, dar nu e recomandat să stea afară.

–5°C – risc crescut de hipotermie, mai ales la pisicile tinere sau bătrâne.

Sub –10°C – pericol major; pot suferi degerături la urechi, lăbuțe și coadă.

Pisicile fără blană (Sphynx) sau cu blană foarte scurtă sunt extrem de vulnerabile.

Cum protejăm câinii și pisicile în perioadele cu ger

1. Limitează timpul petrecut afară

Plimbări scurte, de 5–10 minute, mai ales sub –5°C.

2. Hăinuțe pentru câini

Obligatorii pentru rase mici sau cu blană scurtă. Pisicile nu tolerează de obicei hainele, deci soluția este să stea în interior.

3. Adăpost cald pentru animalele de exterior

Dacă ai câini sau pisici care trăiesc afară:

adăpost izolat, ridicat de la sol

paie în loc de pături (nu rețin umezeala)

intrare protejată de vânt

4. Verifică lăbuțele

Sarea și gheața pot provoca iritații. Spală-le ușor după fiecare plimbare.

5. Hidratare și hrană adecvată

Animalele consumă mai multă energie iarna. Asigură apă neînghețată și hrană suficientă.

6. Nu lăsa animalele în mașină

La temperaturi negative, mașina devine un frigider.

7. Atenție la semnele de hipotermie

tremurat intens

letargie

rigiditate

respirație lentă

Dacă apar, animalul trebuie dus imediat într-un spațiu cald și la veterinar.

surse: