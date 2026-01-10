Vineri, Rusia a landat racheta Oreșnik „asupra unei ținte din vestul Ucrainei, aproape de granița cu Polonia, membră NATO”, într-o acțiune pe care Kievul o consideră o nouă amenințare la adresa securității europene.

La rândul său, Al Jazeera notează că Ucraina a catalogat folosirea acestei rachete în apropierea UE și NATO drept „o amenințare gravă la adresa securității europene”.

Zelenski subliniază că Rusia nici măcar nu mai încearcă să inventeze pretexte pentru utilizarea unor arme atât de puternice, ceea ce ar trebui să îngrijoreze toate statele din regiune: „Este aceeași provocare pentru Varșovia, București, Budapesta și multe alte capitale.”

El insistă asupra necesității unui sistem real de apărare colectivă, capabil să răspundă unor astfel de atacuri: „Nicio retorică și nicio relație personală nu vor proteja pe nimeni. Avem nevoie de un sistem comun de acțiune, unul care să funcționeze cu adevărat.”

Atacul cu racheta hipersonică vine într-un moment în care Rusia intensifică presiunea asupra Ucrainei și transmite, potrivit aliaților europeni, un mesaj de intimidare către statele care sprijină Kievul.