iteza excesivă rămâne principala cauză a accidentelor rutiere în România, iar autoritățile au decis să riposteze prin tehnologie. Pe lângă cele peste 1.000 de aparate radar clasice, șoselele vor fi monitorizate de un sistem modern format din 400 de radare fixe, susținute de Inteligență Artificială, care va identifica și sancționa automat șoferii vitezomani.

Cât ne costă „graba” în 2026?

În acest an, valoarea punctului de amendă a fost stabilită la 202,5 lei (reprezentând 5% din salariul minim brut). Astfel, amenzile au devenit un factor de presiune considerabil asupra bugetului personal:

Sancțiunea minimă: Se aplică pentru depășirea vitezei cu 10-20 km/h și este de 2 puncte de amendă, adică 405 lei.

Pragul de clemență: Depășirile de viteză cu mai puțin de 10 km/h față de limita legală nu sunt sancționate contravențional.

Grile de amendă (Persoane Fizice): 21-30 km/h peste limită: 4-5 puncte (810 – 1.012,5 lei). 31-40 km/h peste limită: 6-8 puncte (1.215 – 1.620 lei). Peste 41 km/h: 9-20 puncte (1.822,5 – 4.050 lei).

Persoane Juridice: Firmele riscă sancțiuni mult mai dure, între 21 și 100 de puncte de amendă.

Când „expiră” o amendă? Cele trei praguri ale prescripției

Legea oferă claritate și asupra termenelor în care o abatere rutieră sau o amendă se pot șterge din evidențe:

Prescrierea faptei (6 luni): Dacă în termen de 6 luni de la momentul în care ai călcat prea tare pedala de accelerație Poliția nu a întocmit procesul-verbal de sancționare, fapta se prescrie. Prescrierea executării (60 de zile): După ce procesul-verbal a fost întocmit, agentul constatator are la dispoziție cel mult 60 de zile pentru a-l comunica oficial șoferului. Depășirea acestui termen duce la prescrierea sancțiunii. Ștergerea din evidențe (5 ani): Dacă amenda a fost aplicată corect, dar nu a fost plătită, ea se șterge din cazierul fiscal după 5 ani. Acest termen se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care ai fost sancționat, însă doar dacă autoritățile fiscale nu au demarat între timp proceduri de executare silită (popriri pe conturi).

