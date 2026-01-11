„În orele imediat următoare, cel puțin în partea de sud și de sud-est a teritoriului, unde încă din noaptea trecută a început să ningă, va continua să ningă, dar slab cantitativ. Concret, nu ne așteptăm la cantități de apă însemnate care să determine concretizarea unui strat de zăpadă semnificativ pe parcursul zilei de astăzi, sub nicio formă. Ciclonul mediteranean care a adus precipitațiile sub formă de ninsoare în partea de sud și de sud-est a teritoriului s-a deplasat mult și nu va mai influența în mod direct țara noastră.

Din perspectiva asta, precipitații sub formă de ninsoare, dar slabe cantitativ, repet. Săptămâna imediat următoare debutează tot cu vreme deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea, în special în jumătatea de nord a teritoriului. Iar din perspectiva precipitațiilor, luni, ninsori slabe, în special în partea de nord, centru și la munte, dar pe suprafețe restrânse”, a declarat meteorologul ANM, Oana Catrina, pentru Realitatea Plus.