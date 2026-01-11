Informațiile privind acest incident major de securitate au fost dezvăluite de producătorul de antivirus Malwarebytes, care a semnalat că datele a milioane de utilizatori Instagram sunt deja tranzacționate pe dark web.

Volumul de informații compromise este unul considerabil și include detalii extrem de sensibile, precum nume de utilizatori, numere de telefon, adrese de e-mail și chiar adrese fizice.

Aceste date reprezintă o resursă valoroasă pentru infractorii cibernetici, care le pot utiliza în campanii de phishing, tentative de înșelătorie sau diverse forme de fraudă online menite să compromită identitatea digitală a victimelor.

Meta a vrut să mușamalizeze breșa de securitate

Conform analizelor preliminare, specialiștii sugerează că această scurgere masivă ar putea avea legătură cu o vulnerabilitate mai veche, datând din 2024, care ar fi vizat API-ul platformei de socializare. Un aspect deosebit de îngrijorător este tăcerea companiei Meta, care nu a oferit nicio explicație oficială sau notificare până în prezent. Această lipsă de reacție ridică semne de întrebare de natură juridică, având în vedere că legislația actuală obligă marile companii tehnologice să raporteze autorităților și să informeze utilizatorii imediat ce o breșă de securitate este detectată.

Ce măsuri trebuie să iei pentru protecția contului

Pentru a limita riscurile asociate acestui incident, experții în securitate cibernetică îndeamnă utilizatorii să adopte măsuri riguroase de protecție a conturilor. Recomandarea principală vizează activarea autentificării în doi pași sau utilizarea unui passkey, metode care adaugă un strat esențial de siguranță prin solicitarea unui cod suplimentar sau prin condiționarea accesului de prezența fizică a dispozitivului autorizat. Aceste măsuri rămân cea mai eficientă barieră împotriva accesului neautorizat, chiar și în situația în care datele de logare au fost deja expuse în urma atacului.