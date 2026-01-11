În timp ce omul de afaceri vasluian rămâne în spatele gratiilor, noi date din anchetă indică o ramificație mult mai amplă a actelor de corupție, fiind așteptate audieri-cheie care ar putea viza oficiali de rang înalt. Anul începe sub semnul unei anchete care promite să zguduie structurile puterii de la București.

Omul de afaceri vasluian, Fănel Bogos, a fost reținut de procurori pe data de 6 octombrie, mai exact de procurorii anticorupție din Iași, pentru șantaj și cumpărare de influență în formă continuată. Asta după ce acesta ar fi înființat un grup infracțional și ar fi încercat să îl demită contracost pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui, după ce acesta din urmă a amendat fermele controlate de compania omului de afaceri.

Tot pe 6 octombrie au mai fost reținute în același dosar și alte trei persoane suspecte. La finalul lunii noiembrie, judecătorii Curții de Apel din Iași au respins solicitarea omului de afaceri de a fi eliberat, după ce acesta solicitase acest lucru spunând că, pe perioada pe care stă în arest, i se prăbușește afacerea.

Este important de precizat că în același dosar apare și numele premierului Ilie Bolojan, pentru că, ne amintim, omul de afaceri a dat o sumă de bani în încercarea de a ajunge în biroul premierului, lucru care s-a și întâmplat. La acel moment, premierul Ilie Bolojan a explicat că nu știa despre ce este vorba în momentul în care l-a primit pe omul de afaceri în biroul său, dar și că acea discuție nu a avut niciun rezultat. Până în momentul de față nu a fost chemată la audieri nicio persoană din partea Guvernului.