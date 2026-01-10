Fostul combatant, în vârstă de 67 de ani, a fost găsit fără viață într-un apartament din Otopeni, iar ancheta deschisă de polițiști ia în calcul mai multe scenarii, în condițiile în care cauza exactă a morții nu este încă stabilită.

Primele verificări arată că ușa apartamentului era închisă, dar nu încuiată, iar trupul nu prezenta urme vizibile de violență. În locuință au fost găsite însă mai multe medicamente cu efect antidepresiv, pentru care bărbatul nu ar fi avut rețete, dar și indicii că acesta avbvea probleme legate de consumul de alcool. Din acest motiv, anchetatori să ia în calcul un amestec periculos de substanțe, dar și varianta unei afecțiuni medicale agravate.

Fostul militar servise în mai multe teatre de operațiuni și petrecuse perioade în România spre finalul carierei, unde intenționa să se stabilească definitiv.