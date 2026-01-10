O incursiune pe traseele montane din județul Prahova s-a transformat sâmbătă într-o cursă pentru viață. Salvamontiștii prahoveni au fost alertați de urgență după ce un turist s-a prăbușit cu ATV-ul într-o râpă adâncă din Munții Baiului, căzând în gol mai bine de 70 de metri.

Impactul extrem de violent i-a provocat bărbatului multiple traumatisme severe, făcând misiunea de recuperare una deosebit de complexă. Salvatorii montani au coborât în prăpastie pentru a-i acorda victimei primul ajutor medical chiar la locul accidentului, procedând ulterior la stabilizarea și extragerea acesteia din terenul accidentat folosind echipamente speciale de alpinism.

După o operațiune de extragere epuizantă, turistul a fost transportat pe munte până în orașul Bușteni. Acolo, victima a fost predată în stare stabilă unui echipaj de ambulanță, fiind transferată de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.