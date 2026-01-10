Dincolo de mesajele politice de succes, românii se confruntă cu o realitate dură: o spirală a scumpirilor și a impozitelor care a transformat traiul decent într-o luptă zilnică pentru subzistență.

Discrepanța dintre mesajele de succes ale lui Ilie Bolojan și traiul de zi cu zi a devenit o prăpastie. La baza acestei crize se află cei mai vulnerabili: pensionarii care, cu lacrimi în ochi, sunt nevoiți să renunțe până și la hrană pentru a-și achita facturile și impozitele. În timp ce statul își declară performanța, cetățenii săi își drămuiesc ultimii lei pentru a nu rămâne datori unei administrații care pare să îi fi uitat.