Acest Sfânt părinte a fost frate cu Sfântul Vasile cel Mare și a strălucit prin cunoștința filozofiei și prin râvna pentru credința ortodoxă, astfel acesta a fost și apărător al Bisericii lui Hristos.

Mergând la Constantinopol, împreună cu cei care se adunau la Sinodul al doilea Ecumenic, ca să lupte împotiva eresurilor păgâne, Grigore s-a dovedit apărător neîntrecut al dreptei credințe, biruind pe potrivnici prin puterea cuvintelor și prin dovezi din Scriptură.

Conform calendarului ortodox, tot în această zi, este pomenirea Sfântului Amonie și a Cuvinciosului Antipa de la Calapodești.