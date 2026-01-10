Noi imagini cu incidentul din Minneapolis. Momentul împușcăturilor, surprins chiar de camera corporală a agentului ICE care a deschis focul VIDEO

Dosarul morții lui Renee Nicole Good capătă o nouă dimensiune după apariția unor imagini filmate de agentul federal implicat în incident. Înregistrarea, realizată cu un telefon mobil chiar de către agentul ICE care a deschis focul în Minneapolis, documentează clipele tensionate care au precedat și urmat decesul victimei. Aceste dovezi video sunt acum analizate pentru a clarifica circumstanțele exacte în care s-a produs intervenția letală și dacă procedura forțelor de ordine a fost respectată.

Un videoclip tulburător, redistribuit inclusiv de vicepreședintele SUA, JD Vance, oferă o perspectivă nefiltrată asupra incidentului armat care a dus la moartea lui Renee Nicole Good. Imaginile, capturate chiar de agentul ICE implicat, surprind o confruntare verbală tensionată între victimă, soția acesteia și forțele federale de imigrare. Înregistrarea redă ultimele momente de viață ale femeii, de la schimbul de replici acide până la deznodământul fatal.

Cronologia unei intervenții letale Conflictul a escaladat rapid în momentul în care un al doilea agent i-a ordonat doamnei Good să părăsească vehiculul. Potrivit imaginilor, aceasta a dat cu spatele, apoi a accelerat brusc spre unul dintre ofițeri. Deși filmarea nu clarifică dacă mașina l-a lovit sau l-a evitat la limită pe agent, acesta a reacționat instantaneu, deschizând focul. În timp ce mașina victimei se izbea de autoturismele parcate, pe fundal se aud injuriile agentului, detalii pe care marile rețele de știri au ales să nu le difuzeze integral.

 Incidentul a scindat imediat opinia publică și clasa politică americană

Purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, și Donald Trump au susținut că agentul a acționat în legitimă apărare, acuzând victima că și-a transformat vehiculul într-o armă pentru a călca un ofițer. „Vom proteja întotdeauna ICE”, a declarat ferm Donald Trump.

În contrast izbitor, consiliul municipal din Minneapolis a deplâns moartea femeii, descriind-o ca pe un cetățean care își îngrijea vecinii și a cărui viață a fost curmată brutal de guvernul federal.

Tragedia a avut loc în a doua zi a celei mai mari operațiuni de imigrare desfășurate vreodată în Minnesota. Peste 2.000 de agenți federali au fost mobilizați în zona Minneapolis-St. Paul pentru o campanie de represiune ce vizează, parțial, acuzații de fraudă în rândul comunității somaleze.

Impactul social a fost imediat și paralizant pentru comunitate: școlile din Minneapolis au fost închise timp de două zile, iar protestele nocturne s-au soldat cu cel puțin 29 de arestări. În timp ce spiritele rămân încinse pe străzi, un priveghi tăcut a avut loc la Capitoliul statului Minnesota, marcând doliul unei comunități care se simte asediată de propriul guvern.

Ce este serviciul federal ICE?

ICE (Immigration and Customs Enforcement) este agenția federală americană responsabilă cu investigațiile privind securitatea națională și gestionarea operațiunilor de expulzare a persoanelor considerate a fi ilegal pe teritoriul SUA.