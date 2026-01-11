Realitatea Plus este performera anului 2025, după ce a înregistrat o creștere explozivă a volumului de audiență pe targetul comercial, cu 134% față de anul 2024. Pe nișa televiziunilor de știri, Realitatea Plus se află în top trei cele mai urmărite programe din țară, potrivit Kantar Media, la o distanță mică de concurență.

De altfel, în 2025, Realitatea Plus a reușit să taie din audiența a două dintre cele mai urmărite televiziuni de știri: România TV și Antena 3 CNN, care au înregistrat scăderi importante anul precedent, potrivit datelor instituției care monitorizează audiențele.

Realitatea Plus a dovedit și în 2025 că este cea mai de încredere televiziune de știri din țară, dovadă fiind audiențele uriașe.

Realitatea le mulțumește tuturor românilor care aleg adevărul și promite să rămână și în acest an cea mai apropiată televiziune de sufletul poporului. Rămâneți cu noi, împreună suntem pe Plus!