Canalele de Telegram Vahid Online și Hal Vash, care monitorizează protestele și abuzurile asupra drepturilor omului din Iran, au publicat imagini cu persoane ucise în timpul recentelor manifestații antiguvernamentale din Teheran, potrivit Europa Liberă.

Într-o serie de înregistrări video confirmate de Reuters ca fiind filmate la Centrul de Medicină Legală din Teheran se văd oameni care încearcă să-și identificice rudele printre trupurile celor uciși. Agenția de presă a precizat că nu a putut verifica data la care au fost realizate imaginile.

Investigațiile realizate de Radio Farda, RFE/RL, indică faptul că forțele militare și de securitate iraniene au tras cu muniție reală asupra civililor în timpul protestelor, existând și rapoarte privind execuții extrajudiciare.

VIDEO (ATENȚIE, IMAGINI EXTREM DE DURE)