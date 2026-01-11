Anchetatorii au reușit să documenteze un mod de operare repetitiv și ingenios folosit de un bărbat de 56 de ani, care a profitat sistematic de autonomia caselor de marcat de tip self-pay pentru a sustrage bunuri de valoare. Investigația a fost declanșată vineri, 9 ianuarie, când reprezentanții unui complex comercial din Sectorul 2 al Capitalei au sesizat poliția prin numărul de urgență 112, după ce l-au surprins pe individ trecând de linia caselor cu un set de covorașe auto neachitate, deși acesta scanase la aparat doar codul de bare al unei sticle de suc.

Extinderea cercetărilor și verificarea înregistrărilor video au scos la iveală faptul că bărbatul transformase această metodă într-o obișnuință în perioada 28 decembrie – 9 ianuarie. Printre faptele documentate se numără sustragerea a cinci sticle de băuturi răcoritoare sub acoperirea scanării unei singure unități, dar și acțiuni cu un prejudiciu mult mai ridicat. Pe 31 decembrie, acesta a recurs la o manevră îndrăzneață: a achitat un aspirator de 250 de lei, pe care ulterior l-a schimbat în incinta magazinului cu un model similar, dar de zece ori mai scump, trecând de filtrele de control prin prezentarea bonului fiscal inițial.

Seria infracțională a continuat pe 5 ianuarie, când suspectul a aplicat aceeași tactică în cazul băuturilor alcoolice fine, înlocuind o sticlă de whisky ieftină cu una de lux, în valoare de aproape 450 de lei, faptă pe care a repetat-o la interval de doar câteva minute. În urma probatoriului administrat de polițiștii Secției 28, bărbatul a fost inițial reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În prezent, cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și înșelăciune.