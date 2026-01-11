„Demascarea imposturii și a servilismului regimului Dan-Bolojan a trezit monștrii trecutului. Inclusiv monstrul-tată, cel de la care a început distrugerea raționalității în politica noastră”, susține senatorul Peiu, care afirmă că „fandoselile franțuzite ale monstrului-tată nu vor putea ascunde niciodată modul rușinos în care a declanșat șirul de decizii antiromânești și anti-europene”, a scris Peiu într-o analiză publicată pe rețelele de socializare.

Critici la adresa acordului Mercosur

Peiu susține că Uniunea Europeană este „spațiul economic cel mai lipsit de competitivitate din lume”, iar un acord de liber schimb cu țările Mercosur ar deschide piața europeană pentru produse „mult mai ieftine”, în detrimentul fermierilor și industriei alimentare din UE.

„Un astfel de acord înseamnă abandonarea producătorilor europeni. Fermierii vor fi primii loviți”, afirmă senatorul.

Acesta avertizează că România va intra în competiție directă cu „grâul, porumbul, soia și alte produse agricole din America de Sud, o zonă cu energie ieftină și prețuri scăzute”.

Atac la Politica Agricolă Comună

Senatorul AUR critică dur și Politica Agricolă Comună, pe care o numește „o construcție nefericită gândită la Paris”, acuzând că ar fi dezavantajat fermierii români.

„La baza acestei politici stă o subvenție unică pe hectar care favorizează fermele mari și le îngroapă pe cele mici. România are o treime din fermele din UE și cea mai mică suprafață medie a fermei”, afirmă Peiu.

El susține că această politică ar fi urmărit „subminarea autorității statelor naționale” și „subminarea ideii de proprietate privată, în favoarea marilor corporații”.

„Lupii mai tineri” și politicile energetice

În mesajul său, senatorul Peiu acuză că „ucenicii monstrului-tată” ar fi promovat politici energetice care au afectat România:

„Ei au impus asaltul criminal împotriva energiei din cărbune și gaze, au aruncat banii europeni pe iluzii precum trenuri cu hidrogen sau piste pentru biciclete”, afirmă acesta, adăugând că aceiași actori politici ar fi „bătut cu pumnul în masă pentru aprobarea acordului Mercosur”.

Finalul mesajului: un atac personal

Senatorul își încheie declarația cu un atac direct:

„Cu cât urlă mai tare și mai franțuzit monstrul-tată, cu atât i se vede mai bine chipul mincinos și fad. Filfizonul adoptat la Paris nu are nimic în comun cu România. Un laș cât se poate de jalnic”.