Tânărul a fost găsit întins pe pat, in încăperea transformată în garsonieră, iar cei care l-au descoperit au sunat imediat la 112. Echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru el.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat. Deocamdată nu există indicii clare despre cauza morții, iar necropsia urmează să ofere răspunsurile.

Sursele Bistrițeanul.ro susțin că tânărul ar fi avut probleme medicale, mai exact epilepsie. Se pare că lucra ca și ospătar la restaurantul respectiv și ar fi adormit acolo, după un eveniment la care a servit.

Cei care l-au cunoscut spun că Bogdan era un băiat ascultător și harnic.

Ce spune Poliția

„La data de 11 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bistrița au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr se află în stare de incoștiență, într-un imobil din Bistrița. La locul sesizării, după intervenția echipelor medicale, a fost constatat decesul unui tânăr de 18 ani, din Feldru. Cu privire la cele constatate, polițiștii au întocmit un dosar penal cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, urmând documentarea faptei, fiind totodată dispusă necropsia, în vederea determinării cauzei decesului”, au transmis reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.