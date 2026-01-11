Incidentul a devenit viral după ce imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale. În filmare se vede cum tânărul se cațără pe capota a două mașini staționate și începe să le lovească cu picioarele, în timp ce un alt băiat îl încurajează. Totul, în numele unei „provocări” care circulă online și care, încă o dată, demonstrează cât de periculoase și lipsite de sens pot fi astfel de trenduri.

Părinții adolescentului vor plăti daunele

Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a anunțat că s-a autosesizat imediat după apariția videoclipului pe TikTok.

„Având în vedere materialul apărut pe TikTok, unde un tânăr se urcă pe capota a două autoturisme staționate și, prin lovirea cu picioarele, provoacă distrugeri la nivelul parbrizelor, polițiștii au demarat verificări”, au transmis reprezentanții IPJ.

Cercetările au stabilit că incidentul a avut loc pe 11 ianuarie, în jurul orei 03:50. Autoturismele aparțin unor bărbați de 61, respectiv 34 de ani. După identificarea făptașului, părințin săi sunt cei care trebuie să achite daunele, potrivit actualmehedinti.ro.

Dosar penal pentru distrugere

Adolescentul este acum cercetat penal pentru distrugere, iar prejudiciul urmează să fie evaluat. Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili toate detaliile incidentului și pentru a aplica măsurile legale.

Autoritățile atrag din nou atenția asupra provocărilor de pe rețelele sociale, care pot transforma un gest „de amuzament” într-o faptă penală cu consecințe serioase – mai ales în cazul minorilor.