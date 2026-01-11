Președinta Asociației Băncilor din Bulgaria a afirmat, în cadrul unei emisiuni, că băncile sunt asaltate de oamnei care vin cu economiile lor in monede de mică valoare, iar funjctionari sutn obligațin săp le acccepe, indiferent de cantitate.

„Legea ne obligă să servim clienții, dar ar fi minunat dacă ne-am putea ajuta reciproc. Dacă veniți cu volume uriașe de monede, ar fi bine să fie măcar sortate – procesul ar merge mai ușor și oamenii ar fi mai mulțumiți”, a declarat oficialul, citat de Actualno.com.

10.000 de tone de monede în circulație

Dimitrova a subliniat că sistemul bancar bulgar trece printr-o perioadă de presiune uriașă, în contextul trecerii la euro.

În prezent, în Bulgaria circulă peste 10.000 de tone de monede, toate urmând să fie procesate de bănci, în mod gratuit.

Volum record de operațiuni bancare

Primele zile ale conversiei la euro au adus o încărcare fără precedent pentru sistemul bancar bulgar:

240.000 de clienți deserviți în sucursale în doar două zile

1,5 milioane de retrageri de la bancomate , în valoare de peste 300 milioane leva

6 milioane de tranzacții cu cardul , însumând aproximativ 150 milioane euro

30 de milioane de bancnote și monede, cântărind circa 150 de tone, procesate de bănci