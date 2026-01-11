Specialiștii avertizează că măsurile fiscale actuale, precum majorarea impozitelor pe locuințe și autoturisme, sunt insuficiente pentru a atinge ținta de deficit de 6% asumată de Ilie Bolojan.

În acest context, presiunea pentru identificarea unor noi surse de venit la bugetul de stat devine critică.

Totuși, analiștii financiari trag un semnal de alarmă: orice nouă majorare a taxelor, în special a cotei standard de TVA, ar putea declanșa o reacție în lanț, ducând la o explozie necontrolată a prețurilor la raft și la o scădere drastică a puterii de cumpărare a populației.

PROGNOZĂ SUMBRĂ: NOI CREȘTERI DE TAXE ÎN 2026



TVA cotă generală 21%

Cotă redusă 11% (alimente, medicamente, energie termică)

Prognoza analiștilor - TVA 23-24%

Rata inflației România - 9,8%

Rata inflației în Uniunea Europeană - 2,5%

Prognoza pentru primele luni din 2026 - rata inflației - peste 9%

Accize: + 10% ianuarie - scumpiri la raft



SURSA: Realitatea PLUS