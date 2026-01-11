Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a fost sesizată duminică, 11 ianuarie, cu privire la un incident violent petrecut într-o locuință din Capitală, unde un conflict spontan a degenerat într-o agresiune extrem de gravă.

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, despre care există informații că ar suferi de depresie, și-a atacat mama în vârstă de 65 de ani, lovind-o repetat cu o sticlă și cu un scaun în zona capului.

Victima a fost preluată de echipajele de prim ajutor și transportată la spital în stare de conștiență, însă cadrele medicale au avertizat că gravitatea leziunilor suferite i-ar fi putut pune viața în pericol.

În prezent, agresorul se află deja în custodia polițiștilor, care desfășoară cercetări amănunțite pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs atacul și pentru a dispune măsurile legale ce se impun.