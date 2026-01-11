Președintele american Donald Trump a lansat un avertisment sever la adresa Cubei prin intermediul platformei Truth Social, subliniind că fluxurile de petrol și bani către națiunea insulară vor fi sistate complet.

Acesta a sugerat cu tărie autorităților de la Havana să încheie un acord cu Statele Unite „înainte să fie prea târziu”, explicând că regimul cubanez se află într-o situație critică deoarece a depins timp de mulți ani de resursele masive provenite din Venezuela.

În contextul capturării președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane, Donald Trump și membrii administrației sale au emis avertismente similare și către alte guverne, precum cele din Columbia, Mexic, Iran sau Groenlanda.

Referitor la Cuba, președintele a declarat că o intervenție militară nu este necesară, considerând că țara este deja „gata să cadă” și se prăbușește din punct de vedere economic. Trump a concluzionat că viitorul Cubei este incert în absența veniturilor care proveneau anterior din petrolul venezuelean, subliniind că statul nu mai dispune în prezent de nicio sursă de finanțare.