Datele publicate pe pagina oficiala a Companieie municipale Termoenergetica arată o imagine îngrijorătoare a avariilor și a punctelor termice care funcționează cu parametri insuficienți, în condițiile în care temperatura externă noctură va fi sub minus 5 grade Celsius.

Harta in TIMP REAL.

Sectorul 2 – cel mai afectat din Capitală

Sectorul 2 înregistrează cele mai multe probleme din București:

147 puncte termice afectate

1.116 blocuri și imobile fără apă caldă sau căldură la parametri normali

Locuitorii din Colentina, Pantelimon, Iancului, Moșilor și Tei sunt printre cei mai loviți de avarii, mulți dintre ei raportând temperaturi foarte scăzute în apartamente, de vreme ce este afectată atât alimentaea cu apă caldă curentă (ACC), cât și încălzirea caloriferelor (INC).

Sectorul 3 – avarii extinse în cartierele Titan, Dristor, Vitan și Unirii

Sectorul 3 se află imediat în urma Sectorului 2:

171 puncte termice afectate

1.089 blocuri și imobile cu probleme

În zone precum Titan, Dristor, Vitan, Unirii sau Camil Ressu, locuitorii reclamă lipsa căldurii în calorifere și apa caldă care vine cu intermitențe.

Sectorul 4 – probleme mai reduse, dar persistente

9 puncte termice afectate

151 blocuri și imobile cu disfuncționalități

Chiar dacă situația este mai puțin gravă decât în sectoarele 2 și 3, zone din Tineretului, Timpuri Noi și Văcărești continuă să fie afectate.

Sectorul 5 – 15 blocuri afectate

Sectorul 5 are un număr redus de imobile cu probleme, însă avariile punctuale continuă să creeze disconfort în anumite zone.

Sectoarele 1 și 6 – singurele fără probleme raportate

Potrivit datelor analizate, sectoarele 1 și 6 sunt singurele în care nu au fost raportate defecțiuni majore în ultimele zile.

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) precizează că sistemul SCADA, care transmite în timp real parametrii tehnici către dispecerate, acoperă doar o parte din rețea:

„Sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici – SCADA – deține date pentru 836 din totalul celor 1.027 puncte termice aflate în exploatarea CMTEB. Pentru cele 191 de puncte nemonitorizate, personalul se deplasează periodic în teren pentru verificări.”

Această limitare face ca o parte dintre avarii să fie identificate cu întârziere, ceea ce prelungește timpul de intervenție și disconfortul locatarilor.

În intervalul 11 ianuarie, ora 8:00 - 12 ianuarie, ora 8:00, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros, și în special pe parcursul zilei va continua să ningă, dar slab cantitativ și se va depune strat de zăpadă în general de 2 - 4 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de -4, -3 grade, iar minima de -6, -5 grade Celsius.