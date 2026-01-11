Ulterior, grupul ucrainean de analiză Vodohrai a raportat că imaginile surprind sistemul Tempest în acțiune, scrie Kyiv Independent.

Videoclipul arată o rachetă Tempest interceptând o dronă rusească în timpul unui atac aerian nocturn.

Compania americană de apărare V2X a prezentat platforma Tempest la expoziția AUSA (Association of the United States Army) din octombrie 2025, însă transferul sistemului către Ucraina nu a fost anunțat public.

Sistemul de rachete sol‑aer Tempest este proiectat să repereze să să anihileze drone, elicoptere și aeronave care zboară la altitudine joasă, în orice condiții meteo, reducând și riscul de pagube colaterale provocate de resturile căzute.

Ucraina s-a bazat pe sistemele occidentale de apărare antiaeriană pentru a contracara atacurile aeriene rusești pe parcursul întregului război la scară largă. Sisteme precum Patriot, IRIS‑T, NASAMS și SAMP/T pot intercepta rachete de croazieră și balistice, în timp ce sistemele germane Gepard și Skynex sunt folosite în principal împotriva dronelor.