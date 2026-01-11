Casa primarului comunei Vâlcelele din județul Buzău, Liviu Bărăganu, a raportat un prejudiciu considerabil, de aproximativ 80.000 de euro, sumă ce reprezintă contravaloarea banilor și a bijuteriilor furate, scrie scrie buzău.net.

Hoții au pătruns în imobil prin forțarea unui geam de la bucătărie și au pulverizat o substanță lipicioasă pe obiectele atinse în interior, probabil pentru a compromite eventualele probe biologice sau amprentele.

Modul de operare al infractorilor este asemănător cu cel al unei spargeri similare petrecute în noaptea dintre ani, la casa unui alt primar, din județul Brăila.