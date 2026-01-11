"Acum, că s-a dovedit că „mincinosul-șef” este la Cotroceni, putem arăta în continuare minciunile lui Nicușor și ale lui Bolojan. Au sărit toți că să fie arestată Alexandreasca și ceilalți care au spus că președintele a mințit în cazul celor două avioane elvețiene. Pe același principiu, să fie arestat și Nicușor. Și colega mea, Alexandra Alexandrescu, a făcut cerere și a primit același răspuns: am avut dreptate. Este o chestiune normală, se întâmplă din 2025.

Controverse legate de Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Nicușoriștii care încă îl cred o mare lumină pentru România… ba chiar am auzit unii spunând că „țara nu îl merită pe Nicușor Dan”. Doamne ferește! Și Bolojan minte — am mai arătat asta, dar la Nicușor Dan nu mă așteptam. La TVA am zis că l-au păcălit, că Bolojan și-a bătut joc de el, dar iată că îi place minciuna. Cei de la USR aplaudă.

Acordul Mercosur și temerile privind impactul asupra UE

„Beneficiile” Mercosur — o minciună ordinară. Vedeți ce spune lumea despre nenorocirea care vine peste UE în urma acordului. Acolo nu există reguli, se folosesc pesticide. În America se iau măsuri, au nenorocit o națiune întreagă, au creat boli cronice și acum se întorc la 180 de grade, iar noi deschidem ușa în UE. Oamenii sunt tot mai săraci, au biruri, vor cumpăra ieftin produsele care vor invada UE. Europarlamentarii au fost în Brazilia, la ferme, iar Georgiana Toader de la AUR a spus clar că a văzut cu ochii ei ce este acolo. Vă arăt în seara asta.

Acuzații privind siguranța alimentară și sănătatea publică

Minciunile lui Nicușor Dan sunt echivalente cu o crimă. Cum poți fi de acord ca populația ta să mănânce astfel de produse? Explozie de cancer.

Cazul tinerei bolnave de cancer și reacțiile din spațiul public

Pe pagina mea am kansat un demers pentru tânăra cu cancer. Cum pot fi oameni care jignesc? Este un copil care se luptă cu o boală necruțătoare. Am rugat colegii să promoveze. Vă arăt că Andreea există. Dacă nu ajutați, măcar nu jigniți. Nu doresc nimănui să aibă persoane cu dizabilități în familie, știu ce înseamnă asta.

Controversa privind Manuela Hărăbor și drepturile persoanelor cu dizabilități

Cum puteți să o puneți la colț pe Manuela Harabor? Iată că a avut dreptate: Sectorul 4 a recunoscut că a greșit calculele. De ce să o puneți la colț pentru că are un copil cu dizabilități? Acele scutiri sunt o minimă compensație. Cum să vorbiți așa despre acești oameni? Nu mai aveți suflet, v-au întunecat mințile cei care îl susțin pe Nicușor Dan.

Acuzații privind presiuni asupra Realitatea Plus

Mi-a trimis cineva postarea consilierului Iancu Guda, care spune că se pregătesc acțiuni împotriva Realitatea Plus pe tema datoriilor. Datoriile acelea nu sunt făcute de actualii proprietari ai Realității — așa a fost preluată. Iar jurnaliștii plătiți în vremea aia sunt azi la televiziuni care propagă aceste minciuni: Euronews și altele. Arestați-ne, dar nu ne veți opri. Nu o să tăcem. Susținătorii lui Nicușor Dan au postat că trebuie să fim arestați. Pentru ce? Nu vedeți că sunteți contravenienți peste tot?

Libertatea medicilor și lecțiile pandemiei

Din SUA vine acest val. Kennedy a transmis oficialilor germani să nu fie împotriva medicilor care au stat drepți în pandemie. Asta se întâmplă și în România: medicii care au spus altceva decât comunicările oficiale sunt puși la colț.

Acordul Mercosur și acuzații privind poziționarea României

O să vedeți ce otravă vine prin acordul Mercosur. Vedeți de ce s-a dus Nicușor Dan la Paris: să fie „sluga perfectă”. Macron, ca să-și apere poziția, a spus că Franța va vota împotrivă, dar i-a dat sarcina lui Dan să voteze pentru. Dacă România se abținea, acordul pica. Pentru asta s-a dus Nicușor Dan.

Acuzații privind acțiuni politice și administrative

Cum se numește ce a făcut Oana Țoiu de capul ei? Nu e trădare de țară? Tot ce a spus Călin Georgescu se adeverește. I-am zis azi Cristelei Georgescu că sunt atât de multe lucruri exact cum a zis Călin Georgescu.: cu apa, cu energia. Multinaționalele își fac reclamă cu apa și energia — nu e o întâmplare.

Discuții despre taxe, costul vieții și comparații internaționale

Astăzi, în America, litrul de benzină e 2 lei. Când spunea Călin Georgescu că va face benzina un leu, unii râdeau. Nu se potolește propaganda care ne spune că trebuiau mărite taxele, că erau cele mai mici din UE. De exemplu, în Italia, pentru prima proprietate nu se plătește impozit. În Bulgaria, impozitul este foarte mic sau nu se plătește deloc pentru prima proprietate. Călin Georgescu spunea că nu trebuie să plătim pentru ceva deja plătit.

Minciuna lui Bolojan, în frunte cu cei de la Comunicare, că banii din taxe se duc la administrațiile locale și ne fac viața mai bună… iată că bucureștenii nu au apă caldă. Probabil „solidaritate cu Ucraina”, cum zice Tiberiu Iacob.

Comunicatul Guvernului privind tranziția: din 2027 se va plăti la prețul pieței — exact invers față de ce face Trump în SUA. La noi, omul trebuie să fie jefuit. Trump, în America, îi eliberează pe oameni de poveri fiscale, să mănânce sănătos, să nu mai bage bani în medicamente. De ce se face campanie împotriva lui Trump? Pentru că îi deranjează pe cei care luau bani buni. America first. De ce nu poate fi și România pe primul loc? Putem face noi asta, să nu mai stăm în genunchi în fața slugilor care acceptă orice ca să rămână în funcții.

Controverse privind cheltuieli oficiale și credibilitatea liderilor

Tiberiu Iacob spune că Delia de la Cotroceni, în vizita de la Paris, s-a fotografiat în fața Turnului Eiffel… Aici sunt banii noștri. Nu a costat doar 30.000 de euro deplasarea lui Nicușor Dan.

Vom ieși la proteste pașnice, oricâte vor fi, până îi oprim. Am auzit că Bolojan a fost la Guvern vineri și a lucrat seara târziu și sâmbătă. Oare de ce? Pregătește schimbări la legile justiției. Înțeleg că miercuri-joi vrea să le rezolve cu „gașca” lui de ONG-uri. Și ar dori să plece Radu Marinescu, ca să ia interimatul Bolojan și să facă el numirile la parchete. Să nu spuneți că nu v-am zis.

Apropo, „mincinosul-șef” de la Cotroceni — de ce nu scoți diplomele să le vedem și noi? Vrem să le vedem: doctoratul. Doamna Șercan, doar la comandă execută — a zis că pe N. Dan nu o să-l verifice niciodată. De ce nu? El ne demonstrează zilnic că minte.