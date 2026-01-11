Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, condusă de avocata Elena Radu, a solicitat Curții de Apel București suspendarea deciziei nr. 574 din 19 decembrie 2025, semnată de Ilie Bolojan, privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției. Instanța a stabilit că se va pronunța în acest caz pe 15 ianuarie.
Este a doua contestație formulată împotriva înființării acestui comitet la nivelul Guvernului, după cea depusă de avocata AUR Silvia Uscov, care are următorul termen de judecată pe 12 ianuarie.
Zi crucială pentru premierul Ilie Bolojan! Curtea de Apel București analizează cererea de desființarea a grupului de lucru pentru modificarea Legilor Justiției
Zi crucială pentru premierul Ilie Bolojan! Magistrații de la Curtea de Apel București analizează luni cererea depusă de un avocat pentru desființarea grupului de lucru din cadrul guvernului pentru modificarea Legilor Justiției. La ultima ședință din acest dosar, reprezentanții executivului au cerut o amânare, pe motiv că nu au avut timp să-și pregătească apărarea.
