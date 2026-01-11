Ferma de vaci de rasă Black Angus a lui Gigi Nețoiu, în valoare de peste șase milioane de euro, este sub ape din cauza ploilor torențiale. Omul de afaceri face acuzații grave după prejudiciul uriaș și spune că autoritățile îl ignoră, deși a plătit la stat, de-a lungul anilor, sume exorbitante. Gigi Nețoiu a explicat la REALITATEA PLUS situația cu care se confruntă. De altfel, acesta afirmă că acordul cu America de Sud va aduce falimentul fermei inaugurate de nici două luni.