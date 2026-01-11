Luna Nouă răsare în semnul Capricornului pe data de 18 ianuarie 2026, aducând o energie a perseverenței care ne îndeamnă să rămânem fideli propriilor obiective. Acest fenomen marchează un punct de cotitură între capitolele care se încheie și noile începuturi, fiind susținut de prezența lui Marte în același semn. Este momentul ideal pentru a finisa proiectele actuale sau pentru a lansa inițiative noi înainte de trecerea în sezonul Vărsătorului, perioada scoțând în evidență atât realizările trecute, cât și potențialul de creștere viitor.

Pentru Berbec, această configurație aduce o structură mai clară și un plan de lecții riguros, punând accent pe ambițiile profesionale pentru următoarele șase luni. Este timpul ca acești nativi să iasă din umbră, să colaboreze eficient și să își revendice locul sub soare cu mai multă încredere. În schimb, Taurul trece printr-o reevaluare a sistemului de convingeri, fiind provocat să analizeze lecțiile ultimelor șase luni pentru a-și perfecționa abilitățile și a-și descoperi adevărata putere interioară.

Gemenii resimt influența lunară ca pe un proces de închidere a unor cicluri din trecut, descoperind noi valori personale și permițând doar oamenilor care rezonează cu ei să rămână aproape. Pentru Rac, perioada devine un prilej de reconectare cu sine și de fixare a unor visuri mai mari, în care disciplina și acceptarea rolurilor de lider joacă un rol esențial în ascensiunea spre succes. Leul este îndemnat să prioritizeze îngrijirea de sine și să devină mai puțin critic cu propria persoană, recalibrându-și rutinele prin meditație sau scris în jurnal pentru a se pregăti de viitoarele tranzite favorabile.

Fecioara beneficiază de o energie ludică ce infuzează bucurie în relații, oferind șanse mari pentru noi conexiuni romantice sau consolidarea celor existente în următoarea jumătate de an. Balanța se concentrează pe liniștea de acasă, căutând un echilibru între carieră și viața personală, în timp ce explorează rădăcinile familiei pentru a-și găsi motivația. Scorpionul se bucură de un val de creativitate și idei noi, având curajul să înceapă proiecte artistice ambițioase alături de oameni inspiraționali care îi pot debloca potențialul.

Pentru Săgetător, săptămâna vizează stabilitatea financiară și securitatea pe termen lung, impunând un plan realist pentru gestionarea resurselor. Capricornul, fiind gazda acestui fenomen, se află într-un proces intens de autodescoperire și vindecare, fiind sfătuit să își gestioneze impulsivitatea pentru a profita la maximum de această perioadă de reconstrucție personală. Vărsătorul este încurajat să dea dovadă de maturitate financiară și să își protejeze limitele personale, pregătindu-se pentru discuții oneste în cercul de prieteni. În final, Peștii încheie un capitol lung influențat de Saturn, pregătindu-se să scrie pe o „pagină albă” și să exploreze noua libertate pe care o vor câștiga odată cu schimbările astrale de luna viitoare.