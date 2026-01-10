Prințesa Kate, mărturie emoționantă despre boala pe care a invins-o: „Iarna m-a învățat recunoștința” - VIDEO

Prințeasa Kate a lansat un nou video din seria Mother nature (Profimedia)
Prințeasa Kate a lansat un nou video din seria Mother nature (Profimedia)

Prințesa Kate a transmis un mesaj profund la împlinirea vârstei de 44 de ani, într-un nou episod al seriei video „Mother Nature”, realizată de Kensington Palace. În plină iarnă, Kate vorbește despre calm, reflecție și vindecare, într-o perioadă care marchează și aproape un an de la anunțul intrării sale în remisiune după diagnosticul de cancer.

În videoclipul filmat în Berkshire, prințesa apare plimbându-se prin natură și descrie iarna ca pe un anotimp care „aduce răbdare și meditație tăcută”. Ea spune că această perioadă a ajutat-o să fie „profund recunoscătoare” și să redescopere liniștea interioară.

Kate subliniază că natura a avut un rol esențial în procesul ei de vindecare și vorbește despre „puterea creativității și a naturii în vindecarea colectivă”. Mesajul a fost publicat la o zi după ce prințesa a făcut o apariție surpriză la Charing Cross Hospital, unde i-a încurajat pe angajații NHS aflați sub presiune.

Postarea marchează și primul angajament public al cuplului princiar în 2026.

 
 
 
 
 
Vezi această postare pe Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O postare distribuită de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)