Cozi uriașe pentru vizite la Spitalul Județean Constanța. Restricții dure, impuse din cauza exploziei cazurilor de gripă – VIDEO

Oamenii au așteptat zeci de minute în frig (captura video)
Cozi lungi s‑au format astăzi la intrarea în Spitalul Județean Constanța, după ce programul de vizite a fost redus la doar o oră pe zi, pe fondul exploziei cazurilor de gripă la nivel național, care a determinat spitalele să își limiteze drastic accesul. Oamenii au așteptat în frig pentru cele zece minute permise fiecărui vizitator.

Aparținătorii au trecut prin triaj și au primit echipament de protecție, proceduri care au încetinit accesul și au generat aglomerație la poartă, potrivit Ziua de Constanța.

Accesul copiilor este interzis, iar în UPU regulile sunt și mai stricte, fiind permis un singur aparținător, doar cu acordul personalului.

Conducerea spitalului spune că măsurile sunt temporare și vor rămâne în vigoare atât timp cât situația epidemiologică o impune.