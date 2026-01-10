Aparținătorii au trecut prin triaj și au primit echipament de protecție, proceduri care au încetinit accesul și au generat aglomerație la poartă, potrivit Ziua de Constanța.

Accesul copiilor este interzis, iar în UPU regulile sunt și mai stricte, fiind permis un singur aparținător, doar cu acordul personalului.

Conducerea spitalului spune că măsurile sunt temporare și vor rămâne în vigoare atât timp cât situația epidemiologică o impune.