Bucureștiul a intrat sub incidența unui cod de vreme severă începând cu noaptea de 11 ianuarie, când un prim strat de zăpadă de aproximativ 3…4 cm s-a depus deja pe străzi, conform ultimei prognoze de la Administrația Națională de Meteorologie.

Conform prognozei actualizate, ninsorile vor continua să afecteze Capitala, astfel că până duminică dimineața stratul total de zăpadă va atinge grosimi de 7…9 cm, în condițiile unui vânt slab până la moderat și a unor temperaturi ce vor coborî spre pragul de -5 grade.

Dumincă geroasă și cu ninsori, în Capitală

Pe parcursul zilei de duminică, deși ninsorile vor deveni slabe cantitativ, vremea va rămâne deosebit de rece, adăugând încă 2…4 cm de zăpadă pe carosabil, în timp ce maximele termice nu vor depăși -3 grade.

Intervalul critic se va prelungi până marți, 13 ianuarie, ora 10:00, perioadă marcată de un regim termic deosebit de scăzut și de riscul formării poleiului din cauza precipitațiilor mixte.

Deși precipitațiile se vor opri treptat spre începutul săptămânii, gerul se va intensifica considerabil, astfel că, în timp ce luni maxima se va situa în jurul valorii de -1 grad, noaptea de luni spre marți va aduce temperaturi minime extrem de scăzute, cuprinse între -10 și -8 grade.

Întreaga perioadă este caracterizată de o informare meteorologică ce vizează acumularea stratului de zăpadă și instalarea unui episod de vreme severă, impunând prudență maximă în trafic și măsuri de protecție împotriva gerului.