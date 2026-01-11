Instituția Prefectului Județului Gorj a demarat o inițiativă amplă de evaluare a siguranței rutiere în stațiunea montană Rânca, solicitând puncte de vedere oficiale de la structurile de poliție și de la primăriile Novaci și Baia de Fier.

Această acțiune vine ca răspuns la intensificarea traficului din masivul Parâng, unde utilizarea tot mai frecventă a ATV-urilor pentru recreere pe drumurile publice a generat blocaje și un risc ridicat de victimizare a turiștilor.

Conducerea Prefecturii argumentează că o astfel de intervenție este imperativă pentru fluidizarea circulației și prevenirea accidentelor, în contextul în care stațiunea atrage un flux masiv de vizitatori în sezonul rece.

Statisticile furnizate de Poliția Orașului Novaci conturează un tablou îngrijorător al indisciplinei rutiere din ultimul an, fiind înregistrate 54 de infracțiuni flagrante și reținute 38 de permise de conducere pentru consum de alcool, multe dintre aceste cazuri implicând posesori de ATV-uri.

Bilanțul include, de asemenea, 11 accidente cu victime și 19 evenimente soldate cu pagube materiale, un aspect deosebit de grav fiind faptul că în zece situații conducătorii au părăsit locul incidentului.

Aceste date subliniază vulnerabilitatea specifică drumurilor montane, unde carosabilul alunecos și lipsa de experiență a utilizatorilor transformă aceste vehicule în reale pericole.

În cadrul unei conferințe de presă, șeful Poliției Novaci, Lucian Stroe, a explicat că propunerea de interzicere vizează atât arterele secundare, cât și tronsonul principal de acces în stațiune. Oficialul a subliniat că aceste vehicule nu doar îngreunează traficul, dar sunt conduse adesea de persoane fără abilități de manevrare pe zăpadă, majoritatea accidentelor grave fiind cauzate de astfel de deficiențe.

În prezent, Prefectura Gorj centralizează informațiile de la unitățile administrativ-teritoriale și de la Secția de Drumuri Naționale, decizia finală urmând să fie implementată imediat ce vor fi obținute toate avizele legale necesare.