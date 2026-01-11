Conform legislației civile, un loc de parcare situat pe o proprietate privată reprezintă un bun asupra căruia titularul exercită un drept deplin de posesie și folosință. Articolul 555 din Codul civil stabilește clar că dreptul de proprietate îi conferă posesorului puterea de a deține și utiliza bunul în mod exclusiv, în limitele prevăzute de lege.

În cadrul ansamblurilor rezidențiale, aceste spații pot fi deținute ca proprietate individuală, fiind menționate explicit în actul de proprietate, sau pot constitui părți comune asupra cărora s-a stabilit un drept de folosință exclusivă, conform Legii 196/2018.

Indiferent de formă, ocuparea locului fără acordul proprietarului este considerată o tulburare a posesiei. Este important de menționat că, spre deosebire de locurile publice administrate de autoritățile locale sub incidența Codului rutier, parcările private nu sunt considerate drumuri publice, intrând astfel sub incidența reglementărilor civile și a regulamentelor interne ale asociațiilor.

În situația în care găsiți locul de parcare ocupat, primul pas recomandat este verificarea zonei pentru identificarea proprietarului vehiculului sau căutarea unui număr de telefon lăsat în parbriz, soluționarea amiabilă fiind adesea cea mai rapidă cale.

Dacă șoferul nu poate fi contactat, se recomandă documentarea fotografică a incidentului, surprinzând numărul de înmatriculare, marcajele locului și contextul general al zonei pentru a avea probe utile ulterior. Ulterior, trebuie informat administratorul sau asociația de proprietari, care poate aplica sancțiuni interne sau emite avertismente conform regulamentului complexului.

Deși poliția poate fi solicitată pentru a întocmi un proces-verbal de constatare, trebuie reținut că pe o proprietate privată închisă nu se pot aplica amenzi rutiere și nici nu se poate dispune ridicarea vehiculului, măsură rezervată exclusiv drumurilor publice conform OUG 195/2002.

Pentru a evita escaladarea conflictului și eventuale consecințe juridice nefavorabile, este esențial să nu interveniți fizic asupra autoturismului prin blocare, mutare sau avariere, deoarece aceste gesturi pot atrage acuzații de distrugere. De asemenea, este interzisă încercarea de a ridica mașina pe cont propriu sau recurgerea la forță.

Ca măsuri de prevenție pe termen lung, proprietarii pot instala blocatoare de parcare sau borne retractabile, cu respectarea acordului asociației. Deși nu există o contravenție rutieră specifică pentru această faptă, persoana care ocupă locul riscă să răspundă civil în instanță, unde proprietarul poate solicita încetarea tulburării posesiei și plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat.