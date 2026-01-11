Cum conduc pe zăpadă și gheață. Ghid de supraviețuire la volan VIDEO

Condusul pe zăpadă transformă orice drum obișnuit într-o provocare, deoarece aderența anvelopelor scade dramatic. Pentru a ajunge în siguranță la destinație, trebuie să îți schimbi stilul de condus de la „reactiv” la unul „anticipativ”. 

  1. Regula de aur: Fără mișcări bruște

Orice manevră bruscă (frânare, accelerare sau virare) poate rupe aderența și duce la derapaj.

  • Accelerația: Apasă pedala progresiv. Dacă roțile patinează la plecarea de pe loc, încearcă să pleci cu treapta a II-a (reduce cuplul și previne învârtirea în gol).
  • Direcția: Rotește volanul lent și fluid.

  1. Mărește distanța de siguranță

Pe zăpadă, distanța de frânare poate fi de 10 ori mai mare decât pe asfalt uscat.

  • Păstrează o distanță de cel puțin 3-4 mașini față de cel din față.
  • Anticipați opririle la semafor sau intersecții cu mult timp înainte.

  1. Folosește frâna de motor

Este cea mai sigură metodă de a încetini fără a bloca roțile.

  • Retrogradează treptele de viteză succesiv pentru a încetini mașina.
  • Dacă trebuie să folosești frâna de picior, apasă ușor și constant. Dacă mașina are ABS, nu pompa frâna; apasă ferm și lasă sistemul să lucreze.

  1. Cum gestionezi derapajul?

Dacă simți că pierzi controlul, păstrează-ți calmul:

  • Derapaj cu fața (subvirare): Ia piciorul de pe accelerație și nu brusa volanul. Așteaptă ca roțile să recapete aderența.
  • Derapaj cu spatele (supravirare): Rotește volanul în direcția în care fuge spatele mașinii (contra-virare). Nu frâna brusc, deoarece vei accentua rotirea.

  1. Vizibilitatea este esențială

  • Curăță complet mașina: Nu doar parbrizul, ci și plafonul (zăpada de pe el poate aluneca pe parbriz la frânare) și farurile/stopurile.
  • Folosește luminile de întâlnire: Chiar și ziua, pentru a fi vizibil pentru ceilalți. Folosește proiectoarele de ceață doar dacă vizibilitatea scade sub 50 m.

Echipament obligatoriu în mașină:

  • Anvelope de iarnă: Verifică dacă au marcajul M+S și o adâncime a profilului de cel puțin 4 mm.
  • Lichid de parbriz de iarnă: Cel de vară îngheață și poate crăpa rezervorul.
  • Kit de supraviețuire: O perie, o racletă, o lopată mică, un săculeț cu nisip și, opțional, o pătură.

Dacă ești începător, o idee bună este să exersezi aceste manevre într-o parcare goală și sigură pentru a simți cum reacționează mașina ta.

 

 