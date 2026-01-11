Regula de aur: Fără mișcări bruște

Orice manevră bruscă (frânare, accelerare sau virare) poate rupe aderența și duce la derapaj.

Accelerația: Apasă pedala progresiv. Dacă roțile patinează la plecarea de pe loc, încearcă să pleci cu treapta a II-a (reduce cuplul și previne învârtirea în gol).

Direcția: Rotește volanul lent și fluid.

Mărește distanța de siguranță

Pe zăpadă, distanța de frânare poate fi de 10 ori mai mare decât pe asfalt uscat.

Păstrează o distanță de cel puțin 3-4 mașini față de cel din față.

Anticipați opririle la semafor sau intersecții cu mult timp înainte.

Folosește frâna de motor

Este cea mai sigură metodă de a încetini fără a bloca roțile.

Retrogradează treptele de viteză succesiv pentru a încetini mașina.

Dacă trebuie să folosești frâna de picior, apasă ușor și constant. Dacă mașina are ABS, nu pompa frâna; apasă ferm și lasă sistemul să lucreze.

Cum gestionezi derapajul?

Dacă simți că pierzi controlul, păstrează-ți calmul:

Derapaj cu fața (subvirare): Ia piciorul de pe accelerație și nu brusa volanul. Așteaptă ca roțile să recapete aderența.

Derapaj cu spatele (supravirare): Rotește volanul în direcția în care fuge spatele mașinii (contra-virare). Nu frâna brusc, deoarece vei accentua rotirea.

Vizibilitatea este esențială

Curăță complet mașina: Nu doar parbrizul, ci și plafonul (zăpada de pe el poate aluneca pe parbriz la frânare) și farurile/stopurile.

Folosește luminile de întâlnire: Chiar și ziua, pentru a fi vizibil pentru ceilalți. Folosește proiectoarele de ceață doar dacă vizibilitatea scade sub 50 m.

Echipament obligatoriu în mașină:

Anvelope de iarnă: Verifică dacă au marcajul M+S și o adâncime a profilului de cel puțin 4 mm.

Lichid de parbriz de iarnă: Cel de vară îngheață și poate crăpa rezervorul.

Kit de supraviețuire: O perie, o racletă, o lopată mică, un săculeț cu nisip și, opțional, o pătură.

Dacă ești începător, o idee bună este să exersezi aceste manevre într-o parcare goală și sigură pentru a simți cum reacționează mașina ta.