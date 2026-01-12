Este dusa in templul zeului Apolo pentru a-i aduce jertfe. In loc de cinstirea zeului Apolo, ea se va ruga lui Hristos. In urma rugaciunii sale, s-a facut cutremur, iar o parte a templului si statuile zeului au fost distruse.



In alta zi, mucenita Tatiana a fost dusa la templul zeitei Artemis, pentru a aduce jertfa acesteia. Potrivit traditiei, templul a luat foc in momentul in care mucenita s-a apropiat de el, caci au coborat fulgere din cer, la rugaciunea ei.



Dupa mai multe chinuri: aruncarea in foc, la fiare, scoaterea ochilor, taierea sanilor, biciuiri, judecatorul a hotarat taierea capului Sfintei Tatiana.



Capul sfintei mucenite Tatiana se gaseste in Catedrala mitropolitana din Craiova, in aceeasi racla cu sfintele moaste ale Sfantului Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului, si ale Sfintilor Mucenici Serghie si Vah.



Mentionam ca dupa cucerirea Constantinopolului de catre turci (1453), in timpul domniei lui Neagoe Basarab, boierii Craiovesti aduc capul Sfintei Mucenite Tatiana, impreuna cu moastele Sfantului Grigorie Decapolitul, la Manastirea Bistrita, judetul Valcea. Dupa reorganizarea Mitropoliei Olteniei (1950-1955), capul sfintei va fi depus la Episcopia Ramnicului si apoi la Catedrala mitropolitana "Sfantul Dimitrie" din Craiova, prin staruintele lui Firmilian, mitropolitul Olteniei.



Tot astazi, facem pomenirea

- Sfantului Mucenic Petru Avesalonitul;

- Sfantului Mucenic Mertie;

- Cuviosului Ilie, facatorul de minuni;

- a opt sfinti mucenici din Niceea;

- Sfintei Mucenite Eutasia;

- Sfantului Mucenic Teodor al Evhaitelor;

- Cuvioasei Teodosia din Alexandria;

- Sfantului Mucenic Alexandru.