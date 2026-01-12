În urma anchetei, patronul clubului groazei din Elveția a fost arestat. Acesta a declarat în fața anchetatorilor că a găsit mai multe cadavre când a deschis uşa din exterior, dar a susţinut că nu ştia de ce era încuiată. Dacă autorităţile decid că proprietarii barului sunt parţial responsabili pentru încuierea uşii, acest lucru ar putea agrava acuzaţiile aduse împotriva lor.



Este noaptea de Revelion, trecut de miezul nopții. Sute de turiști sărbătoresc primele ore din noul an în barul La Constellation din stațiunea Crans Montana din Elveția. Niciunul dintre tinerii care se distrau nu presimte tragedia care urmează.



Ora 1:30. Mai mulți angajați aduc sticle de șampanie cu artificii aprinse la petrecerea din subsolul barului. Unul dintre angajați face greșeala fatală de a le ridica prea aproape de tavan. Într-o secundă de neatenție, plafonul ia foc.



În doar câteva minute, focul se extinde în toată clădirea și produce o explozie, iar iadul se dezlănțuie. Urmează momente de disperare, în care oamenii se calcă în picioare și sar pe geam în speranță că vor scăpa cu viață din clădirea transformată în infern.



La fața locului ajung imediat și salvatorii și începe o operațiune contra cronometru de preluare și tratare a victimelor. Totuși, pentru multe dintre acestea nu s-a mai putut face nimic. 40 de persoane au murit iar altele 116 au fost rănite, în urma tragediei.