Andreea Anița avea doar 16 ani când a fost diagnosticată cu o formă rară și agresivă de cancer. Tânăra a trecut prin ani de tratamente, intervenții și drumuri continue între Fălticeni și București. La un moment dat, Andreea a fost obligată să accepte amputarea piciorului drept, locul de unde a început boala.





În Europa, medicii i-au spus Andreei că nu există nicio schemă de tratament cu șanse reale pentru cazul ei. Totuși, speranța vine de peste ocean pentru tânără din Fălticeni. Andreea are nevoie de un tratament revoluționar din SUA, de peste 2,3 milioane de dolari. În acest fel, oamenii au demarat o campanie uriașă de mobilizare pentru a-i salva viața.





O tânără cu dizabilități a vândut un tablou pictat de ea pentru a o sprijini pe Andreea.



Imediat după anunțul campaniei umanitare de strângere de donații, Andreea a transmis: „Nu am cuvinte mari. Doar recunoștință reala pentru ca m-ați ținut de mână când mi-era cel mai greu și pentru ca luptați cu mine acum. Mulțumesc!” Oamenii care doresc să doneze o pot face în conturile Andreei.





