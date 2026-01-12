„Pentru echipajul SMURD Mihăileşti, o intervenţie s-a transformat într-un caz neaşteptat, care avea să rămână în amintirea tuturor. O femeie însărcinată, din localitatea Clejani, acuza dureri şi urma să nască, fiind preluată de paramedici pentru a fi transportată la spital. Pe drumul către unitatea medicală, echipajul şi-a dat seama că naşterea era iminentă.

Au oprit în Bolintin Vale pentru a putea ajuta mama, iar comandantul de echipaj a solicitat sprijin. Mămica, în vârstă de 33 de ani, a născut chiar în ambulanţă, asistată cu profesionalism şi calm de paramedicii SMURD”, scrie, duminică seară, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Bebeluşul, un băieţel, este al cincilea copil al familiei. El a primit numele Petru Mihai. Către locul în care se afla ambulanţa SMURD a fost trimis şi un echipaj medial de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean, salvatorii din cadrul celor două echipaje acordând îngrijirile necesare mamei şi nou-născutului. Cei doi au fost transportaţi în siguranţă la spital.