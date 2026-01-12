Potrivit ISU Brașov, incendiul a fost localizat și lichidat, pompierii îndepărtând elementele din imobil afectate.
Incendiul a fost anunțat luni dimineața, în jurul orei 07,00, iar în urma apelului la 112, la fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care una aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Hălchiu, o autoscară și un echipaj al SMURD.
Un tânăr de 16 ani a fost găsit mort după un incendiu la o casă, în județul Brașov
Un tânăr în vârstă de 16 ani a fost găsit mort, luni dimineață, într-o locuință cuprinsă de flăcări în localitatea brașoveană Satul Nou, de către pompierii militari mobilizați la fața locului pentru a stinge incendiul.
