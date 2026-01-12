Doi răniţi, între care un minor, după ce un autoturism s-a răsturnat, în judeţul Cluj

Doi răniţi, între care un minor, după ce un autoturism s-a răsturnat, în judeţul Cluj
Doi răniţi, între care un minor, după ce un autoturism s-a răsturnat, în judeţul Cluj

Două persoane, între care un adolescent, au fost rănite după ce un autoturism a derapat şi s-a răsturnat, rămânând pe o parte, în afara unei şosele din judeţul Cluj duminica seara. Maşina s-a oprit foarte aproape de zidul unui imobil rămânând pe o parte.

Accidentul rutier s-a petrecut duminică seară, pe raza localităţii Bădeni, comuna Moldoveneşti din judeţul Cluj, unde un autoturism a derapat, a ieşit de pe şosea, s-a răsturnat pe o parte, oprindu-se foarte aproape de un imobil. 

La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Turda cu o autospecială cu modul de descarcerare, precum şi o autosanitară de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Cluj.
 
„Din fericire nu au existat persoane încarcerate, însă o femeie de aproximativ 45 de ani, precum şi un minor de 14 ani, au fost transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.