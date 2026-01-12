Accidentul rutier s-a petrecut duminică seară, pe raza localităţii Bădeni, comuna Moldoveneşti din judeţul Cluj, unde un autoturism a derapat, a ieşit de pe şosea, s-a răsturnat pe o parte, oprindu-se foarte aproape de un imobil.

La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Turda cu o autospecială cu modul de descarcerare, precum şi o autosanitară de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Cluj.

„Din fericire nu au existat persoane încarcerate, însă o femeie de aproximativ 45 de ani, precum şi un minor de 14 ani, au fost transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.