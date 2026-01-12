"A fost o noapte geroasă în mare parte din țară. Temperaturi ce au coborât sub -10 grade în vestul, centrrul și sudul țării. Cele mai scăzute temperaturi în Banat și nordul Olteniei, -14 grade , - 15 grade, iar în zona de munte temperaturi și mai scăzute.

În zona montană înaltă temperaturi spre -19, -20 de grade și nu este cea mai rece dimineață din acest interval. Următoarea noapte va fi cea mai geroasă, temperaturi care în zonele joase de relief vor scădea frecvent sub -10 grade, o noapte în care temperaturile minime se vor încadra între -19 și - 9 grade. Cele mai mici temperaturi ar trebui să fie noaptea următoare în Transilvania.

De marți contăm pe o ușoară încălzire, mai ales pe partea de vest, sud-vest, astfel că noaptea de marți spre miercuri va maia duce ger doar pe partea de nord, nord-est", a declarat pentru Realitatea PLUS Mihai Huștiu, meteorologul de serviciu ANM.