Gheorghiu se declară pregătită să facă „curățenie în politica de proprietate a statului”. Cu o exprimare de-a dreptul halucinantă pentru unul dintre vicepremierii țării, soroșista a spus despre companiile din lista ei că sunt „cadavre pe care le tragem după noi”.

Mai multe dintre acestea fac partea din zona de energie, transporturi sau provin din Ministerul Economiei. Gheorghiu spune că în jur de 185 de companii sunt inactive, iar ele mai există doar pentru că nu au fost închise la Registrul Comerțului. Altele care au intrat în vizorul rezistei sunt companii cu pierderi, precum Tarom și Metrorex. În cazul Tarom, Gheorghiu nu a exclus varianta privatizării. În astfel de situații, foarte mulți oameni riscă să rămână fără loc de muncă.