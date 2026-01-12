Potrivit informațiilor prezentate la Realitatea Plus, românii ar trebui să se aștepte la noi scumpiri atât la benzină, cât și la motorină, în perioada următoare. Estimările vorbesc despre o creștere de aproximativ 30 de bani pe litru. În acest scenariu, prețul benzinei ar putea ajunge în jurul valorii de 8 lei, iar motorina ar putea depăși acest prag.

Prețurile carburanților ar putea exploda din nou. Care este motivul

Situația este influențată de producția mai mică de petrol la nivel global. Producția OPEC a fost sub așteptări, în special din cauza reducerii livrărilor din Iran și Venezuela. În cazul Iranului, exporturile au fost afectate de sancțiunile impuse de Statele Unite. În Venezuela, exporturile sunt limitate, iar producția rămâne sub presiune de mai mult timp.

Toate aceste schimbări se reflectă rapid și în prețurile de la noi. Chiar dacă evoluția benzinei rămâne încă incertă, motorina este cea mai expusă unei scumpiri, iar șoferii ar putea resimți acest lucru chiar în perioada următoare.