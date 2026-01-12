"Luăm ca studiu de caz o persoană cu un punct socotit pe lună, adică astăzi ar veni cam să aibă 9.000 de lei brut. Astăzi. Altfel zis, în limbaj mai popular, la un punct ar fi avut mereu salariul mediu brut ca retribuție.

Dacă, spre exemplu, a avut salariul al 13-lea, asta știți ce înseamnă? Că într-o lună a mai luat încă un salariu mediu. 1/12. Asta înseamnă, de ce am împărțit la 12? Pentru că acel punct este doar pe o lună din cele 12 și se face suma: 1 + 0 + 0...$ de 11 ori și dă 1/12$. Adică 0,083 de puncte, care înmulțite cu 81 dau 6,75 lei. Atât este creșterea.

Din mica recalculare, numită bine mica recalculare, cine i-a zis nu știu, n-ai cum dacă ai avut ici-colo câte o primă sau un salariu al 13-lea...

Potrivit calculelor, din anul 2026 trebuia să fie 101 sau 100, 100,7 mi-a ieșit mie pe 2026. Deci, iarăși minus 10. Deja vorbim de 20 de lei pierduți pe un punct din VPR (Valoarea Punctului de Referință). Adică cine are 50 de puncte a pierdut minus cât? 1.000 de lei? Da, e un om cu o pensie de vreo 4.500.

Iar cel cu pensia minimă a pierdut și el foarte mult, pentru că la pensia minimă de 1.281, dacă îi aplicam de două ori 1,1, creșteri cu 10%, se duce undeva la 1550 - 1560 de lei", a declarat Anton Hadăr.