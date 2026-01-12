Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) ne arată că, în ultimele patru luni, românii au făcut o economie drastică, având în vedere taxele care, iată, au fost transpuse în prețurile finale.

Astfel, a scăzut consumul pentru a patra lună consecutivă, iar cele mai mari scăderi s-au înregistrat la:

- carburanți: scădere de peste 5,3%;

- produse alimentare, băuturi și tutun: scădere de 5,1%;

- produse nealimentare: scădere de 4,4%.

Economiștii avertizează că această scădere a consumului va duce, practic, la o recesiune, deoarece economia țării noastre este bazată pe consum. Există indicii clare că suntem la un pas de o recesiune tehnică.

Pe de altă parte, inflația este aproape de pragul de 10%. Aceasta va rămâne ridicată și în primele luni ale acestui an.

Din păcate, suntem în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, dar pe ultimul loc în ceea ce privește salarizarea.