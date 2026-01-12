Ion Cristoiu, analiză-șoc. Ordinul dat pentru îngenuncherea agricultorilor, reziștii nici nu se mai ascund

Ion Cristoiu, analiză-șoc.
Ion Cristoiu, analiză-șoc.

Nu majorarea taxelor și nici scandalul din justiție, ci semnarea acordului Mercosur de către țara noastră reprezintă cea mai dură lovitură dată poporului român de la anularea alegerilor încoace! Aceasta este declarația devastatoare a analistului Realitatea PLUS, Ion Cristoiu. Gazetarul susține că ordinul a fost dat în secret, iar ai noștri au executat fără măcar să le mai explice românilor pe care ar trebui să îi reprezinte.

”De ce este, stimați prieteni, ne aflăm în fața unui act asemănător anulării alegerilor.. Și care a fost, care este caracteristica anulării alegerilor? Deci, dacă comparăm felul în care a decis Curtea Constituțională anularea alegerilor, în unanimitate și, teoretic, în trei ore: pam-pam! Și de atunci n-a ieșit nicio controversă.

Uitați-vă la legea privind pensiile, care este o lege care depinde numai și numai de factori interni. Ce tărăboi e! Își dau, își spun, se înjură... Deci acolo, în cazul anulării alegerilor, și la CSAT, și la CCR s-a zis: ”Ordin!”. ”Trăiți! Bă, gata, ordin!”

Și când le-a zis ”Ordin!” De unde? „Bă, tată, de ce ai semnat?” Paris! Votați voi pentru că asigurați majoritatea, că altfel cade acordul și mie nu-mi convine, dar eu nu pot. 

Exact așa a fost și la anularea alegerilor. Deci, nimeni nu lămurește. De ce nu spune? Pentru că ei știu toți, așa cum și cei actorii, inclusiv pesediștii, știu că e ordin.

Așa se explică, este exact aceeași chestie ca la anularea alegerilor. Nici acum noi nu știm de ce s-au anulat... cum?!”, a declarat Ion Cristoiu. 