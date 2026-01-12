”De ce este, stimați prieteni, ne aflăm în fața unui act asemănător anulării alegerilor.. Și care a fost, care este caracteristica anulării alegerilor? Deci, dacă comparăm felul în care a decis Curtea Constituțională anularea alegerilor, în unanimitate și, teoretic, în trei ore: pam-pam! Și de atunci n-a ieșit nicio controversă.

Uitați-vă la legea privind pensiile, care este o lege care depinde numai și numai de factori interni. Ce tărăboi e! Își dau, își spun, se înjură... Deci acolo, în cazul anulării alegerilor, și la CSAT, și la CCR s-a zis: ”Ordin!”. ”Trăiți! Bă, gata, ordin!”

Și când le-a zis ”Ordin!” De unde? „Bă, tată, de ce ai semnat?” Paris! Votați voi pentru că asigurați majoritatea, că altfel cade acordul și mie nu-mi convine, dar eu nu pot.

Exact așa a fost și la anularea alegerilor. Deci, nimeni nu lămurește. De ce nu spune? Pentru că ei știu toți, așa cum și cei actorii, inclusiv pesediștii, știu că e ordin.

Așa se explică, este exact aceeași chestie ca la anularea alegerilor. Nici acum noi nu știm de ce s-au anulat... cum?!”, a declarat Ion Cristoiu.