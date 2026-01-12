La 45 de ani, Florin a primit un diagnostic care i-a schimbat complet cursul normal al vieții: cancer la ficat. După o intervenție chirurgicală realizată într-un spital din București și mai multe ședințe de chimioterapie și imunoterapie urmate în străinătate, părea că boala este ținută sub control, monitorizarea arătând că este în remisie completă. Bucuria a fost însă de scurtă durată. La câteva luni distanță, investigațiile periodice au evidențiat apariția unor noi microleziuni tumorale hepatice, semn al evoluției severe a unui cancer hepatic mixt, colangiocarcinom asociat cu carcinom hepatocelular.

În căutarea unei soluții care să-i ofere o șansă reală de tratament, Florin a ajuns la Spitalul Clinic SANADOR. Aici, a fost evaluat de Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, medic primar chirurgie generală, de altfel o personalitate marcantă în domeniul transplantului hepatic din România. După analizarea atentă a dosarului medical, concluzia a fost clară: singura opțiune terapeutică viabilă era un transplant de ficat de la donator viu.

Contextul medical complex nu permitea încadrarea în criteriile standard pentru transplant de la donator în moarte cerebrală, astfel că soluția salvatoare a venit chiar din familie. În urma evaluărilor riguroase de compatibilitate, soția lui Florin a devenit donatorul potrivit. Intervenția a fost realizată la Spitalul Clinic SANADOR, singurul spital privat din România unde se efectuează transplant hepatic de la donator viu, în condiții de siguranță maximă pentru ambii pacienți.

Recoltarea lobului hepatic drept de la donator a fost efectuată complet prin laparoscopie 3D, o tehnică minim invazivă, care reduce trauma operatorie și grăbește recuperarea. Operația de transplant a durat mai multe ore și a implicat coordonare perfectă între chirurgi, anesteziști și echipa de terapie intensivă. Rezultatele au fost excelente: soția lui Florin s-a externat după doar șase zile, iar pacientul a fost transferat rapid pe secție și externat la 11 zile de la intervenție, cu o evoluție postoperatorie foarte bună.

În prezent, Florin se simte bine și privește cu recunoștință către echipa medicală care i-a redat șansa la viață. El continuă monitorizarea periodică, dar experiența trăită confirmă importanța accesului la expertiză multidisciplinară, tehnologie avansată și soluții personalizate, chiar și în fața unui diagnostic dificil precum cancerul hepatic. Reușita acestui transplant reconfirmă rolul esențial al medicinei de înaltă performanță în tratarea cazurilor complexe și în oferirea unei perspective reale pacienților aflați în situații limită.

Pacienții cu afecțiuni hepatice au acces la SANADOR la o abordare multidisciplinară integrată, precum și la investigații avansate, pentru un diagnostic ocrect și un tratament corespunzător. În cadrul Centrului Integrat de Excelență în Boli Hepatice de la Spitalul Clinic SANADOR, echipe medicale cu experiență în chirurgie hepatică și transplant de ficat, hepatologie, anestezie și terapie intensivă, oncologie, imagistică și nutriție colaborează pentru a oferi soluții adaptate fiecărui caz.

Intervențiile chirurgicale, inclusiv cele de transplant hepatic, sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR într-un bloc operator foarte bine dotat, de medici cu experiență în chirurgia hepatică și transplant hepatic, în condiții depline de siguranță. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.