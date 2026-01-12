Începând de luni, 12 ianuarie, vremea devine deosebit de rece peste tot. Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între minus 8 și 0 grade. În Banat, Crișana și Transilvania, frigul va fi și mai aspru, cu valori în jur de minus 10 grade. Noaptea de luni spre marți aduce ger aproape peste tot. Temperaturile pot coborî între minus 19 și minus 7 grade, ceea ce înseamnă nopți extrem de reci, greu de suportat mai ales în zonele rurale și montane.

Vreme foarte rece în toată țara, nopți cu ger sever

Marți, frigul continuă. Maximele zilei vor rămâne între minus 8 și 2 grade. Noaptea următoare va fi din nou geroasă, mai ales în nord, nord est și zonele centrale, cu minime ce pot ajunge la minus 13 grade. Luni va ninge în nordul și centrul țării. În Maramureș și în nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de câțiva centimetri, iar ninsorile se extind în regiunile intracarpatice.

În multe zone se va forma strat de zăpadă de până la 8 centimetri, iar la munte chiar mai mult. Din seara zilei de marți, în vest și sud vest apar precipitații mixte și polei. Vântul va sufla tare la munte, cu rafale de până la 80 km pe oră, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase din sud vest, centru și nord est.

Luni, între orele 10:00 și 20:00, este Cod galben de ger în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și zona de munte. Temperaturile vor coborî frecvent între minus 8 și minus 6 grade, iar izolat pot ajunge la minus 10 grade.

Noapte geroasă în aproape toată țara

În noaptea de luni spre marți, mare parte din România intră sub Cod galben de ger. Minimele vor fi cuprinse între minus 19 și minus 9 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în Transilvania și la munte.

De marți dimineață până miercuri, Codul galben rămâne activ în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Moldovei și zona montană. Ziua va fi foarte frig, cu temperaturi între minus 9 și minus 3 grade, iar nopțile rămân geroase, cu minime de până la minus 13 grade. Meteorologii avertizează că miercuri și joi pot apărea din nou precipitații mixte și polei, mai ales în jumătatea de nord a țării.