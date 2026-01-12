"Concomitent cu misiunile de prim ajutor și descarcerare, colegii noștri au acționat pentru localizarea și stingerea celor 180 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Prin aceste acțiuni, salvatorii au reușit să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență", informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).



De asemenea, în acest weekend, pompierii au acționat pentru protecția comunităților și a bunurilor acestora, iar echipajele operative au gestionat peste 850 de situații pentru deblocarea persoanelor sau animalelor din medii ostile vieții, incidente din domeniul CBRN, precum alte situații de urgență.



"Totodată, în această perioadă, datorită răspunsului optim furnizat de către colegii noștri pe timpul misiunilor desfășurate, 29 de persoane aflate în situații critice au fost salvate", arată sursa citată.



IGSU recomandă cetățenilor adoptarea unui comportament preventiv care poate salva vieți și bunuri.



"Consultați sursele oficiale de informare unde regăsiți măsurile de comportare ce trebuie adoptate înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență. Accesați platforma națională de pregătire pentru situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată, gratuit, de pe AppStore și Google Play", se precizează în comunicat.